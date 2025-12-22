Carnevale di Mazara, “L’Amministrazione cancella 14 anni di storia, scelta incomprensibile”

Si chiude dopo quattordici anni l’esperienza dell’Associazione culturale “Addrabbanna lu ponti” alla guida del Carnevale di Mazara del Vallo. Una decisione che l’associazione definisce amara e incomprensibile, arrivata al termine di un incontro con il sindaco Salvatore Quinci e l’assessore Germana Abbagnato, nel quale è stato comunicato che l’organizzazione dell’edizione 2026 sarà affidata ad altri soggetti. Secondo quanto riferito dai rappresentanti dell’associazione, l’obiettivo dell’incontro era avviare la macchina organizzativa per la 15ª edizione del Carnevale. Al contrario, la risposta ricevuta è stata netta: un cambio di gestione motivato dal generico “bisogno di cambiare”, senza ulteriori spiegazioni. Una scelta che ha lasciato l’associazione incredula, dopo numerosi tentativi di interlocuzione rimasti senza esito.

«Non comprendiamo come si possa voler cambiare qualcosa che ha sempre funzionato e che è entrato nel cuore dei cittadini», affermano i membri di “Addrabbanna lu ponti”, sottolineando come liquidare quattordici anni di lavoro con poche parole significhi ignorare l’impegno di chi ha operato gratuitamente per la comunità, mettendo a disposizione tempo, competenze e risorse personali. Per oltre un decennio, uomini e donne dell’associazione hanno lavorato dietro le quinte del Carnevale, spesso in condizioni difficili, affrontando il freddo delle notti invernali in capannoni di fortuna, conciliando l’attività con la vita familiare e superando ostacoli economici significativi. Con mezzi limitati, ma con grande dedizione, hanno dato vita a carri allegorici e a una manifestazione capace di riportare in strada un clima di festa e partecipazione, coinvolgendo adulti e bambini.

L’associazione esprime una forte critica verso quella che definisce una gestione politica orientata alla discontinuità a ogni costo, piuttosto che alla valorizzazione di esperienze che hanno dimostrato nel tempo di funzionare. «Cancellare 14 anni di storia con la sola giustificazione del cambiamento – sottolineano – appare ingiusto e irrispettoso verso chi ha mantenuto viva la tradizione del Carnevale quando nessun altro era disposto a farlo». Nonostante la delusione, “Addrabbanna lu ponti” ha voluto ringraziare pubblicamente la cittadinanza, definita il vero motore di questa lunga esperienza: il calore, la partecipazione e l’entusiasmo delle persone hanno rappresentato la forza che ha permesso di superare anche i momenti più difficili. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche a partner e sponsor che, soprattutto negli anni di maggiore difficoltà economica, hanno creduto nel progetto e sostenuto concretamente la realizzazione di carri e spettacoli. «Restiamo fieri di quanto costruito – conclude l’associazione -. La storia autentica del Carnevale di Mazara, fatta di cartapesta, sacrificio e passione, porta la nostra firma e nessuno potrà cancellarla con una decisione presa in un ufficio».