Marsala: intitolata all’insegnante Anna Maria Barracca la biblioteca del plesso “Verdi”

E’ stata intitolata all’insegnante Anna Maria Barracca la biblioteca del plesso “Verdi” di Marsala. L’intitolazione è avvenuta nel corso di un pomeriggio dedicato al ricordo della docente lilibetana, venuta a mancare nel 2024 all’età di 79 anni. Per l’occasione è stato ricordato l’impegno con cui Anna Maria Barracca ha contribuito alla formazione di tanti alunni della scuola primaria, operando per 20 anni presso il “Verdi” di Marsala – di cui è stata anche capoplesso – e distinguendosi per la dedizione con cui ha esercitato la propria professione di insegnante, nonchè per le numerose attività extracurriculari proposte ai giovani studenti della sua scuola.

Con queste toccanti parole l’ha ricordata la figlia, Flavia Sammartano: “Mia madre è sempre stata innamorata della scuola, del suo essere maestra che intendeva come una missione, come un qualcosa che le faceva accogliere i suoi piccolissimi “pargoletti” e li preparava alla scoperta, alla crescita e alla condivisione, dando loro delle basi che negli anni hanno lasciato il segno ad ognuno di loro, facendo sentire ogni bambino importante e speciale”.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Giacomo Tumbarello, l’assessora all’istruzione Donatella Ingardia, la dirigente dell’istituto Mazzini-Cavour (di cui il plesso Verdi fa parte) Annalisa Giacalone, ma anche tante amiche e colleghe che hanno condiviso con Anna Maria Barracca gli anni trascorsi tra le mura scolastiche.