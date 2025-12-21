Calcio a 5, il Marsala Futsal vince il derby con Mazara

Era una sfida importante, non solo perchè il derby trapanese per eccellenza e il Marsala Futsal 2012 non ha tradito le aspettative: alla 10ª giornata di Campionato di A2, la prima del girone (D) di ritorno, gli azzurri hanno battuto il Futsal Mazara 2020 per 6 a 2. Davanti un Palasport strapieno, con una cornice di tifosi biancazzurri, in cui non sono mancati neppure gli ultras gialloblu che hanno fatto sentire il proprio supporto, Mister Tutilo ottiene un successo alla sua gara d’esordio grazie ad una squadra che si è ricompattata, mostrando grinta e consapevolezza dei propri mezzi, mettendo in campo coraggio e sacrificio, organizzazione e cuore. Con 17 punti il Marsala Futsal aggancia in classifica la Gear Piazza Armerina a -1 dal Mazara seconda dietro il Messina a 22 punti. Ora la pausa natalizia servirà a dare respiro alla squadra dopo un periodo difficile. Si tornerà in campo il 10 gennaio in trasferta ad Acri.

Primo tempo

Le due squadre non perdono tempo sul parquet del Palasancarlo, partendo subito offensive con due occasioni per parte. Gli azzurri sono messi bene in campo e coprono la difesa con maggiore attenzione rispetto alla precedenti partite. Al 3’ il Marsala costruisce coralmente il gioco, Cazzin tira dritto in porta ma trova il piede del furetto De Bartoli che spinge in rete l’1 a 0. Il Mazara tenta il recupero ma trova la formazione di casa preparata e un Vallarelli in grande spolvero. Ed è la fame di goal di De Bartoli, dopo uno stop per infortunio, che si fa sentire: un contropiede killer ancora di Cazzin per De Bartoli porta in casa azzurra il 2 a 0. La partita inizia a surriscaldarsi con qualche fallo e qualche cartellino giallo. Da segnalare la prima partita del neo acquisto Matìas Felder che ha svolto un ottimo lavoro sia in attacco che in difesa, mettendo sempre pressione all’avversario. Il Mazara però trova la rete del 2 a 1 solo all’11’ dalla rimessa, Buscaglia centrale viene messo in condizioni di tirare e battere Vallarelli. Ancora un tentativo sprecato per il Mazara e un palo clamoroso del Marsala chiude la frazione di gioco.

Secondo tempo

La banda biancazzurra torna in campo con grinta e fame e bomber Barroso non se lo fa ripetere due volte: al 2’ riceve il pallone dal corner e fulmineo la insacca in rete. E’ 3 a 1. Sull’altro versante del campo il Mazara impegna due volte Vallarelli che non si fa trovare impreparato, ma la formazione di casa inizia a rischiare troppo e al 4’ Bruno carica il destro potente su un pallone arrivato dal calcio d’angolo e sigla il 3 a 2. Lo scontro inizia ad essere avvincente con il Mazara che vede un possibile pari e il Marsala che con grinta allontana ogni inventiva degli ospiti e crea occasioni in attacco grazie al lavoro certosino e generoso di capitan Patti, sempre ben piazzato e a mettere i compagni in condizione di essere pericolosi in avanti. Ed è proprio in questa fase che Patti serve Felder per il suo primo timbro in azzurro al 10’. Sul 4 a 2, due minuti più tardi, l’azione tattica da serie A: il no look dei gialloblu viene intercettato da Cazzin per De Bartoli che, in fuga, vede Tendero sulla fascia e lo spagnolo rasoterra segna la rete del 5 a 2 che infiamma il Palazzetto. Al 14’ non c’è più storia, il Mazara tenta il tutto per tutto con il power play, che si rivela un’arma a doppio taglio: la sfera finisce sui piedi di Barroso che calcia verso la porta sguarnita e mette a segno il 6 a 2 che archivia il match.