Basket, pesante sconfitta a Sassasi della Trapani Shark

redazione

domenica 21 Dicembre 2025 - 16:39

Pesante sconfitta della Trapani Shark, che esce sconfitta dal match con la Dinamo Sassari con il punteggio di 102 a 78. Hanno pesato le assenze, ma anche le fatiche legate all’impegno europeo in Turchia. I sardi, apparsi più freschi e determinati, sono subito partiti forte, chiudendo il primo quarto con 16 punti di vantaggio (33 a 15). Equilibrato il secondo parziale, ma Sassari ha piazzato un altro allungo nel terzo quarto. Nell’ultimo parziale i granata accorciano le distanze, ma ribaltare il punteggio era – a quel punto – diventato impossibile. Tra i migliori Paul Eboua (16 punti e 13 rimbalzi), mentre Notae (19 punti) e Cappelletti (18) sono stati i migliori marcatori del match.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari: Pullen 10, Buie 13, Zanelli 3, Seck 2, Baliauskas 11, Johnson 17, Ceron ne, Vincini, Mezzanotte 14, Thomas 13, Mcglynn 12, Visconti 7.

Allenatore: Veljko Mrsic

Assistenti: Massimiliano Oldoini, Antonio Carlini

Trapani Shark: Eboua 16, Cappelletti 18, Notae 19, Ford 5, Arcidiacono, Rossato 12, Pugliatti, Patti ne, Petrucelli ne, Sanogo 8.

