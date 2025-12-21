Ad “Affari tuoi” le sorelle marsalesi Gabriella e Valeria Gandolfo

Ancora una rappresentanza della provincia di Trapani ad “Affari tuoi”, il popolare game show di Rai Uno condotto da Stefano De Martino in prima serata. Dopo la concorrente mazarese che qualche settimana fa aveva vinto 100 mila euro, sono state selezionate Gabriella e Valeria Gandolfo, sorelle (gemelle) marsalesi. La prima si è presentata dicendo di lavorare all’aeronautica militare, la seconda affermando di essere in cerca di occupazione. Come di consueto, le new entry sono state accolte calorosamente dal conduttore, dagli altri partecipanti e dal pubblico in studio, con l’auspicio che il loro percorso ad “Affari tuoi” possa avere i favori della Dea bendata.