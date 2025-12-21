Maltempo a Pantelleria, dirottato a Palermo il volo della mattina proveniente da Birgi

redazione

domenica 21 Dicembre 2025 - 17:37

Il maltempo di stamattina ha avuto conseguenze anche sul traffico aereo siciliano. In particolare, il volo delle 8.15 della compagnia DAT, proveniente dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con destinazione Pantelleria, si è ritrovato nell’impossibilità di atterrare sull’isola. Dopo aver tentato di avvicinarsi alla pista, il pilota si è diretto verso l’aeroporto palermitano “Falcone e Borsellino”, dove è atterrato alle 10.

I successivi voli per Pantelleria sono regolarmente atterati sulla pista dello scalo isolano.

