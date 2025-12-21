Maltempo a Pantelleria, dirottato a Palermo il volo della mattina proveniente da Birgi

Il maltempo di stamattina ha avuto conseguenze anche sul traffico aereo siciliano. In particolare, il volo delle 8.15 della compagnia DAT, proveniente dall’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi con destinazione Pantelleria, si è ritrovato nell’impossibilità di atterrare sull’isola. Dopo aver tentato di avvicinarsi alla pista, il pilota si è diretto verso l’aeroporto palermitano “Falcone e Borsellino”, dove è atterrato alle 10.

I successivi voli per Pantelleria sono regolarmente atterati sulla pista dello scalo isolano.