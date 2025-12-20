Da qualche giorno non si ha più notizia di Tavoli convocati dalla politica marsalese (di centrodestra, in maggioranza, e neppure di centrosinistra). Complice il covid, la durata delle amministrazioni locali si è prolungata e di conseguenza, forse per crisi di astinenza, le forze politiche hanno anticipato le discussioni sulle elezioni non ancora imminenti. Si ritornerà al voto la primavera del 2026 ma le forze politiche marsalesi sono già seduti al “tavolo delle trattative” da mesi. Non vi informeremo in questa sede di ulteriori sviluppi circa le candidature a sindaco, convinti come siamo che ancora, almeno in una delle due parti più numerose, nulla è stato deciso. Magari ci sbaglieremo…ma i tavoli continueranno e noi non abbiamo nessuna contezza se nel frattempo i dirigenti dei partiti e movimenti partecipanti abbiamo discusso delle questioni che affronteranno una volta vinte le elezioni. Parliamo del cosiddetto “programma” intorno al quale, fateci caso, le forze politiche non si dividono mai. Per esempio noi sappiamo che nel centrodestra uno o più partiti spingono per un candidato, altri legittimamente per un altro. A volte sembra che ci sia un accordo, nel tavolo seguente tutto salta e si riparte da altri possibili candidati alla carica di sindaco.

E’ tutto lecito, è già successo e accadrà ancora. Ma non abbiamo contezza di schieramenti politici che a loro interno si dividono anche in maniera aspra sulle cose da fare. “Noi siamo per bitumare la via Trapani”… “Questo denaro va speso per l’illuminazione di contrada Pispisia”… “Occorre un nuovo programma culturale per la città”… “L’acqua a Fontanelle”, e via così litigando fino a rischiare di rompere l’alleanza. Invece nulla. Solo nomi e poi eventualmente la designazione degli assessori (sempre nomi) e i problemi della città? Poi e ancora poi. Fateci caso quando saranno resi noti i candidati e i loro programmi per la città, vedrete che questi ultimi si somiglieranno come gocce d’acqua. Intanto in attesa che riprendano le discussioni noi, voi, loro andiamo a tavola, in quella imbandita per le festività. Per i candidati c’è tempo. Buone Feste.