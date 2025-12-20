Rifiuti a Petrosino, il sindaco Anastasi risponde alla nota del Pd. “Tariffa puntuale un obiettivo da raggiungere”

Riceviamo e pubblichiamo una nota con cui il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, torna sul servizio rifiuti a Petrosino, alla luce della recente nota del Partito Democratico.

“Colgo l’occasione del comunicato stampa del Circolo del PD di Petrosino sulla Raccolta Differenziata, per fare alcune puntualizzazioni. Apprezzo, intanto, i toni pacati e costruttivi del comunicato e condivido la soddisfazione sugli importanti risultati raggiunti. Il merito va dato, concordo, innanzitutto a tutta la comunità petrosilena. L’impegno e l’attenzione prestati nel conferimento dei rifiuti, hanno portato il comune di Petrosino ad essere il comune in provincia di Trapani nel 2024 con la più alta percentuale di differenziata, percentuale che risulta tra le più alte di tutta la Regione. Un pizzico almeno di merito lo rivendichiamo anche come Amministrazione per l’attenzione e la cura con cui abbiamo gestito il servizio in questi tre anni. Condivido con il PD cittadino che questo non deve essere assolutamemte un punto di arrivo. Ma una base solida su cui costruire un sistema ancora più efficiente ed economicamente meno gravoso per i cittadini.

La tariffazione puntuale, che pochissimi comuni in Sicilia stanno inziando a sperimentare, è un obiettivo che si prefigge anche la mia Amministrazione. È un percorso complesso, ma con la nuova fase che si aprirà con l’espletamento della gara in corso e con l’avvio della nuova Convenzione, la tariffazione puntuale sarà un obiettivo che vogliamo e dobbiamo raggiungere.

Sulle compostiere, invece, chiarisco che attualmente ben 690 cittadini di Petrosino usufruiscono della compostiera domestica. Penso sia, in proporzione con il numero di abitanti, un dato tra i più alti in Sicilia. Tutti i 690 utenti che utilizzano la compostiera godono già di un vantaggio con la riduzione della tari del 30%. In questa fase transitoria verso la nuova Convenzione é difficoltosa la distribuzione di nuove compostiere. Ma ripeto, già il servizio è tra i pià capillari di tutta la Regione.

Per quanto riguarda la riscossione, abbiamo trovato una percentuale attorno al 35% solo 3 anni fa. Mettere in atto un sistema di riscossione efficiente ed efficace é vitale per la sopravvivenza stessa del nostro ente. Non dimentichiamoci che la bassissima riscossione dei tributi é una delle ragioni che hanno portato il comune al fallimento. Su questo si sta facendo un’operazione responsabile e sistematica, sia sugli accertamenti sia sulla riscossione ordinaria con l’affidamento del servizio tributi ad una ditta specializzata. Ci sono già i primi importanti risultati. Ringrazio tutti i cittadini petrosileni che stanno dimostrando senso civico e responsabilità pagando quanto dovuto e regolarizzando le proprie posizioni tributarie.

Tolleranza zero con i furbi. Comprensione e solidarietà, invece, per chi é più in difficoltà attraverso le rateizzazioni. Pagare tutti per potere domani pagare meno. Ma anche per offrire servizi, fare manutenzione, migliorare, con l’impegno di ognuno, la nostra Petrosino. Sono contento di registrare su questi punti anche la sintonia con il Partito Democratico e li ringrazio per gli stimoli e per avermi dato la possibilità, con questa replica alla loro nota, di puntualizzare alcuni punti che, sono certo, stanno a cuore a tutta la cittadinanza”.