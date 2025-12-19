Rifiuti, il PD Petrosino propone iniziative per una TARI più giusta 

Il Circolo del Partito Democratico di Petrosino evidenzia con soddisfazione come negli ultimi anni la città abbia raggiunto traguardi significativi nella raccolta differenziata dei rifiuti, grazie all’impegno quotidiano delle famiglie, dei giovani e degli anziani che con senso di responsabilità hanno adottato corretti comportamenti ambientali. Questo sforzo collettivo ha consentito a Petrosino di classificarsi tra i comuni più virtuosi della Sicilia, con una percentuale di raccolta differenziata che supera ormai ampiamente la soglia minima prevista per l’accesso alle premialità regionali. Per il PD locale, però, questi risultati non devono essere un punto d’arrivo, ma uno stimolo a premiare in modo tangibile chi si impegna ogni giorno a favore dell’ambiente. “I cittadini di Petrosino meritano di vedere riconosciuto con concretezza il proprio contributo alla comunità”, affermano i dirigenti del Circolo, sottolineando che differenziare richiede tempo, attenzione e spesso anche rinunce, non essendo solo un dovere civico ma una scelta di responsabilità verso il territorio.

Per questo il PD propone: l’introdurre della Tariffazione Puntuale, un sistema che collega la tariffa alla quantità di rifiuti prodotti: chi meno rifiuti conferisce, meno paga; la reintrodurre di incentivi per l’utilizzo delle compostiere domestiche, molte famiglie petrosilene dispongono di spazio per gestire autonomamente la frazione organica e premiare con benefici economici chi si dota di compostiera ridurrebbe i costi di raccolta e smaltimento, riconoscendo l’impegno delle famiglie. Infine proseguire con determinazione nella lotta all’evasione fiscale, sostenendo le azioni dell’Amministrazione comunale e degli enti preposti per recuperare tributi non versati, affinché il peso della TARI non ricada sempre sugli stessi cittadini.