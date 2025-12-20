Lo studente Dennis Sarzana campione regionale al concorso della Federazione Italiana Cuochi

Lo studente Dennis Sarzana, della 5^ B dell’Istituto Superiore “Florio” di Erice, è Campione Regionale al concorso della Federazione Italiana Cuochi, riservato agli Istituti Alberghieri, con il titolo di Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri Siciliani – Categoria Cucina Calda, e parteciperà di diritto alla Finale Nazionale dei Campionati di Cucina Italiana, rappresentando così la Sicilia a Rimini nel mese di febbraio.

Un grande momento di orgoglio per l’Istituto diretto dalla Dirigente Scolastica Pina Mandina, che dopo aver superato la fase provinciale a Mazara del Vallo, si classifica primo alla fase regionale rivolta agli Istituti Alberghieri svoltasi all’I.P.S.S.E.O.A. “Pietro Piazza” di Palermo. I Campionati della Cucina Italiana si terranno a Rimini all’interno della fiera “Beer & Food Attraction”, l’evento culinario più importante d’Italia organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC), dal 15 al 17 febbraio al Rimini Expo Centre, con un programma ricco che unisce tradizione e innovazione, riconosciuto da Worldchefs. A decretare la vittoria di Dennis Sarzana è stata la giuria dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani, che ha premiato tecnica, creatività e valorizzazione delle eccellenze territoriali. Il piatto presentato è stato “Filetto di baccalà in oliocottura con polvere di olive nere del Belice, salsa di arancia, maltagliato di baccalà su cestino croccante, sfincionello di recupero, verdure in agrodolce, soncino e lamponi”. Il concorso prevedeva come tema lo “Starter con baccalà islandese dissalato”, con l’invito a integrare prodotti a marchio del territorio siciliano; una sfida interpretata con grande maestria da Sarzana. I complimenti della Dirigente Scolastica sono stati rivolti anche ai suoi coach, i professori Antonino La Sala, Antonino Peraino e Salvo Rondello, nonché al suo tutor Vittorio Caruso, ex allievo del “Florio”, che ha scelto di dedicare il suo tempo e la sua competenza alla scuola.

«Il successo di Dennis Sarzana rappresenta un risultato di grande valore per il nostro Istituto e per l’intera comunità scolastica – dice la preside Mandina -. La vittoria al concorso regionale della Federazione Italiana Cuochi testimonia l’eccellenza della formazione offerta dall’Istituto Superiore “Florio” di Erice, fondata su competenze, passione e valorizzazione del territorio. Questo traguardo è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge studenti e docenti, e che accompagna i nostri allievi in un percorso di crescita personale e professionale. A Dennis Sarzana va il mio più sincero augurio per la fase nazionale dei Campionati di Cucina Italiana: siamo certi che saprà rappresentare al meglio la Sicilia e il nostro Istituto».