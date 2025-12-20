Il Cinema Golden si sdoppia e arriva anche al Complesso San Pietro di Marsala

Al Cinema Golden di Marsala continua il film di Pio e Amedeo “Oi vita mia” in Sala. Ma ci sono novità sul fronte cinematografico. Il Complesso San Pietro si prepara a riaccendere le luci di una sala che domenica verrà inaugurata e sarà dedicata al cinema. Inoltre, una volta al mese, la sala ospiterà una proiezione gratuita dedicata a film che parlano di temi sociali e valori importanti. Qui il 22 e 23 dicembre verranno proiettati due film: alle 18.30 e alle 20 “Gioia Mia”, storia di Nico, un bambino di oggi, dipendente dal telefono e con lo smalto sulle unghie che viene strappato al suo mondo “del nord” per passare un mese d’estate in Sicilia, in compagnia di un’anziana zia, Gela. Mentre alle 21.30 verrà proiettato – sempre a San PIetro – il film “Vita privata” con Jodie Foster.