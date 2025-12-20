Lo studente Andrea Rallo racconta il Marsala Futsal 2012 in un progetto di classe

Andrea Rallo, 11 anni, alunno della seconda classe dell’Istituto Comprensivo Sirtori di Marsala, ha trasformato un progetto in classe sullo sport in un racconto appassionato di una realtà sportiva cittadina di grande successo: il Marsala Futsal 2012. Nel corso dell’attività scolastica dedicata alla passione e all’impegno nel proprio territorio, Andrea ha spiegato ai compagni e agli insegnanti che cosa significa futsal, o calcio a 5, e ha raccontato la storia della squadra azzurra nata nel 2012, che in poco più di dieci anni ha scalato le categorie nazionali con risultati straordinari. La società ha conquistato la Coppa Italia di Serie C1, ha raggiunto la Serie B e si è giocata la finale di Coppa Italia dimostrando competitività e carattere. Particolarmente notevole è il cammino del settore giovanile, che ha ottenuto importanti successi con un titolo regionale Under 17 e due titoli Under 19, facendo crescere giovani talenti e rafforzando il legame tra sport e comunità locale.

Andrea Rallo

Quest’anno, grazie a un percorso costante di crescita tecnica e organizzativa, il Marsala Futsal disputa il campionato di Serie A2, fase che rappresenta un ulteriore salto di qualità per la società e per il movimento del calcio a 5 a Marsala. “Grazie Andrea, sei il futuro dello sport cittadino”, ha detto il responsabile del settore giovanile del Marsala Futsal 2012, esprimendo orgoglio per la passione dimostrata dal ragazzo. La sua presentazione in classe ha acceso l’interesse dei compagni per una disciplina che unisce tecnica, velocità e spirito di squadra, promuovendo valori positivi sia dentro sia fuori dal campo.