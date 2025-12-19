Studenti del “Pipitone” in visita nella redazione di Marsala C’è

Si è concluso con successo il modulo “Voci e parole in digitale 3”, realizzato dalla scuola secondaria di primo grado “Garibaldi-Vincenzo Pipitone” di Marsala, diretta dalla preside Mariella Parrinello, grazie al Fondo Sociale Europeo Plus+, con la creazione del blog Pipitone News. Il progetto ha permesso agli studenti di avvicinarsi al linguaggio digitale e alla comunicazione in rete, sviluppando competenze pratiche e creative. Per completare il percorso, le classi 1 C e 1 E, accompagnate dalle docenti Manuela Monteleone e Rossana Sparta, hanno visitato le nostre redazioni giornalistiche. Durante la visita, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i giornalisti e con il direttore Gaspare De Blasi, ponendo domande sul funzionamento di una redazione, sui criteri di scelta delle notizie e sull’uso degli strumenti digitali per informare la comunità. L’esperienza è stata una preziosa occasione per comprendere come nascono e si diffondono le informazioni nel contesto locale e quali responsabilità richiede il lavoro dei media. L’iniziativa ha offerto agli studenti una prospettiva concreta sulla professione giornalistica, collegando l’esperienza del blog scolastico con la realtà di testate che raccontano quotidianamente la vita e le storie di Marsala e della provincia.