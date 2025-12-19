Marsala: la via Roma diventa pedonale nelle giornate festive e nei week end

A Marsala il Natale trasforma la via Roma di nuovo in un’area pedonale. Il divieto al transito veicolare e alla sosta sarà in vigore da sabato e domenica prossimi – 20 e 21 dicembre – nonché nelle successive giornate festive e prefestive, fino al 6 gennaio 2026, limitatamente ad alcune fasce orarie. In particolare, il divieto di circolazione e sosta sarà così regolamentato: festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20; prefestivi, solo nelle ore pomeridiane (16/20). Sarà consentito l’attraversamento veicolare nel tratto di via Roma che congiunge via G. Bruno con via Spanò.

Il provvedimento della Polizia Municipale, in linea con la volontà espressa dell’Amministrazione comunale – volta a favorire il transito pedonale in sicurezza di cittadini e turisti – indica altre modifiche alla circolazione stradale nelle limitrofe vie Dello Sbarco e Libertà e, pertanto, si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica appositamente collocata nelle suddette zone. Deroghe ai divieti di accesso/sosta sono previste per residenti e titolari di passi carrabili, nonchè per le persone con limitata capacità di deambulazione. Intanto, da domenica prossima, 21 dicembre, il Christmas Village contribuirà ad animare la città. Assieme ai Mercatini Natalizi, collocati nel tratto pedonale di via Roma (tra Porta Mazara e via Itria), anche spettacoli per bambini, artisti di strada e la “casa di babbo natale”.