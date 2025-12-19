Tre bronzi per la Bushido Karate Mazara alla Golden Cup FIK

Si è svolta nei giorni 13 e 14 dicembre a Caorle (Venezia) la Golden Cup, prestigiosa competizione nazionale organizzata dalla Federazione Italiana Karate (FIK), che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia. Presente anche l’ASD Bushido Karate Mazara, impegnata in una trasferta impegnativa e di alto livello tecnico. La squadra mazarese ha conquistato tre medaglie di bronzo nella specialità Kumite, grazie alle ottime prestazioni di Vincenzo Cristaldi, Vito Margiotta e Aurora Biosa, capaci di salire sul podio al termine di incontri combattuti e di grande intensità.

Alla Golden Cup hanno preso parte anche Giuseppe Fraterrico, Ignazio Margiotta e Constantin Padurariu, che hanno affrontato avversari di spessore, contribuendo all’esperienza complessiva della squadra.

Pur non essendo stata una delle trasferte più fortunate in termini di risultati, la competizione ha rappresentato un momento importante di confronto e crescita. Gli incontri disputati hanno lasciato numerosi spunti di lavoro e margini di miglioramento, elementi fondamentali in vista dei prossimi impegni agonistici. L’attenzione della Bushido Karate Mazara è ora rivolta al prossimo appuntamento stagionale, il Grand Prix del Lazio, in programma nel mese di febbraio a Roma, dove gli atleti torneranno sul tatami con rinnovata determinazione.