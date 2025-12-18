Trofeo Garibaldino, in 300 al via all’interno del Parco Lilibeo

La 25ª edizione del Trofeo podistico Garibaldino, ultima e decisiva prova del Grand Prix provinciale Fidal, nella formula del cross, quest’anno si è spostato dal Parco della Salinella al Parco Lilibeo grazie all’organizzazione della Polisportiva Marsala Doc presieduta da Filippo Struppa. All’evento agonistico, valevole anche come prova del Circuito Biorace, hanno partecipato quasi 300 atleti arrivati da varie città della Sicilia occidentale. A vincere la gara di 7 chilometri è stato il 18enne Marco Coppola tesserato con ’Universitas Palermo, che insieme al fratello gemello Luca è una delle promesse dell’atletica leggera italiana. Con lo stesso tempo (23 minuti e 42 secondi) sul traguardo è arrivato anche il marsalese Nicola Mazzara, tesserato per l’Asd “Cosenza k42”. A completare il podio (terzo posto con 24:25) è stato Marco Lagona (Caivano Runners). Ottimo quarto posto del portacolori della Marsala Doc, Michele Galfano (24:31). Tra le donne, invece, ha trionfato Azzurra Agrusa (5 Torri Trapani), alla quale sul podio hanno fatto compagnia Gianna Canzoneri (Corleone Marathon) e Carla Sardina (Pol. Team Francesco Ingargiola Mazara).

Nelle varie categorie d’età, il primo posto è stato appannaggio di Giovanni Bufalo (Promesse), Nicola Mazzara (SM), Maddalena Vicari (SF), Vincenzo Rimi (SM35), Azzurra Agrusa (SF35), Giuseppe Barraco (SM40), Florinda Mercadante (SF40), Antonio Valenti (SM45), della Marsala Doc, Fabiana Pia Leonardi (SF45), del Team Ingargiola, Vincenzo Giangrasso (SM50), Maria Todaro (SF50), Francesco Margeri (SM55), Matilde Rallo (SF55), della Marsala Doc, Giuseppe Adamo (SM60), Maria Giangreco (SF60), Andrea Benigno (SM65), Grazia Tini (SF65), il vice presidente della Marsala Doc Michele D’Errico (SM70) e Francesco Ciulla (SM75). La Marsala Doc inoltre ha gareggiato anche alla Maratona di Valencia con e alla Mezza di Gela. In Grecia, infine, Leonardo Curatolo ha partecipato all’ultra-maratona “Tympakio Corsa”, quasi 66 km percorsi in 7 ore e 50 minuti.