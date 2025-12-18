Forestali, Pellegrino: “Oltre 873 milioni di euro per la prevenzione incendi”

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato ieri – nell’ambito della finanziaria – la norma per il piano di investimenti nel settore forestale e la prevenzione degli incendi per il triennio 2026-2028. Lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 873 milioni di euro. La norma conferma e potenzia le risorse per il settore: 291,2 milioni per il 2026, 291,3 per il 2027 e 290,3 per il 2028. Per il primo anno è inoltre previsto un incremento straordinario di 41,1 milioni di euro, destinato in particolare al rafforzamento del personale forestale e alle attività di prevenzione antincendio. Il provvedimento autorizza l’impiego aggiuntivo del personale per ulteriori 23 giornate lavorative nel 2026. Le risorse sono ripartite tra il Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e il Comando del Corpo forestale, cui competono la prevenzione incendi, gli interventi conservativi e la gestione del patrimonio boschivo.

Per Stefano Pellegrino, presidente dei deputati regionali di Forza Italia all’ARS, “… con questo articolo diamo stabilità e prospettive al settore chiave della gestione del nostro patrimonio forestale. I numeri parlano chiaro: risorse certe per tre anni e un potenziamento immediato delle squadre per la prevenzione degli incendi. È un passo concreto, che va nella direzione della tutela e valorizzazione del territorio e della sicurezza delle comunità, nel quadro degli strumenti messi in campo dal Governo e dal Presidente Schifani, con un’azione non solo emergenziale, ma di programmazione continua“.