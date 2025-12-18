Al Don Bosco di Marsala “Avatar” e un musical gospel di Natale

Al Cine Don Bosco di Marsala è iniziata la nuova programmazione cinematografica. In sala arriva il nuovo “Avatar – Fuoco e Cenere” oggi alle ore 21, il 19 e 20 dicembre alle ore 17 e il 21 dicembre alle ore 17 e 21 (Per info giornate ed orari: www.cineteatro-donbosco.it). In “Avatar: Fuoco e Cenere”, il terzo film del fenomenale successo della saga di “Avatar”, James Cameron riporta gli spettatori a Pandora in una nuova coinvolgente avventura con il Marine, ora diventato leader dei Na’vi, Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi, Neytiri (Zoe Saldaña) e tutta la famiglia Sully.

Al Don Bosco è anche tempo di musical. “Christmas gospel & musical theater show” è uno spettacolo che si terrà sabato 20 dicembre alle ore 21.30, una serata all’insegna dell’atmosfera natalizia con celebri brani gospel e di musical theatre.