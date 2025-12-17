Rinasce il Movimento 5 Stelle Mazara-Campobello, Vita Martinciglio neo responsabile

Nei giorni scorsi si è riunita l’Assemblea degli iscritti del Movimento 5 Stelle di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara per votare il responsabile del gruppo territoriale. L’evento ha segnato un importante passo avanti per la rinascita del gruppo, che ora è pronto a ripartire con nuove energie e progetti. All’unanimità, è stata eletta responsabile del gruppo territoriale Vita Martinciglio, che per un anno presiederà l’Assemblea e coordinerà le attività politiche del Movimento sul territorio. Al suo fianco, come vice, sarà Francesca Di Natale di Campobello di Mazara.

Il Gruppo Territoriale – con la guida di Vita Martinciglio e il supporto di Francesca Di Natale – ha già ricevuto l’ufficializzazione e sta lavorando per organizzarsi nelle varie aree funzionali, con l’obiettivo di rendere un buon servizio a tutti i cittadini. L’intento è quello di coinvolgere e rendere tutti partecipi alla vita politica, culturale, sociale ed economica del territorio, promuovendo iniziative e progetti per il bene comune e la prosperità di ciascuno.