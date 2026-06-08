Antincendio: presidio a Custonaci e squadre aggiuntive a Pantelleria

La Regione Siciliana ha rinnovato anche per quest’anno la convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per il contrasto agli incendi boschivi, stanziando quasi 3,5 milioni di euro per sostenere uomini, mezzi e attività operative durante tutta la stagione estiva. Per il territorio trapanese sono previste importanti misure di potenziamento. Tra i cinque presidi rurali attivati in Sicilia nelle aree a maggiore rischio incendi figura infatti quello di Custonaci, che opererà quotidianamente dalle 8 alle 20 con una squadra composta da cinque vigili del fuoco, pronta a intervenire nelle zone più esposte ai roghi. Particolare attenzione è stata riservata anche a Pantelleria, dove durante il mese di agosto sarà attiva una squadra aggiuntiva operativa 24 ore su 24. Inoltre, sull’isola sarà presente un ulteriore contingente con turno di 12 ore dal 24 giugno al 31 luglio e successivamente dal 1° al 13 settembre, garantendo così una copertura rafforzata nei periodi più delicati dell’estate.

Le risorse stanziate dalla Regione serviranno non solo per il personale impiegato nella campagna antincendio, ma anche per il carburante, la manutenzione degli automezzi e il trasferimento rapido di uomini e mezzi nelle aree interessate dalle emergenze, comprese le isole minori. La campagna antincendio, avviata lo scorso 15 maggio, proseguirà fino al 13 settembre. L’obiettivo è garantire una presenza capillare sul territorio e ridurre al minimo i tempi di intervento grazie al coordinamento tra Corpo forestale, Protezione civile e Vigili del fuoco attraverso la Sala operativa unica permanente (Soup). Per la provincia di Trapani, storicamente esposta al rischio incendi durante la stagione estiva, il presidio di Custonaci e il rafforzamento delle squadre a Pantelleria rappresentano due punti strategici per la tutela del patrimonio ambientale e la sicurezza delle comunità locali.