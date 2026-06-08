Giuseppe Virgilio conquista Custonaci nel 23° Slalom Automobilistico 

Giuseppe Virgilio è il dominatore assoluto del 23° Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci”, terza prova del Trofeo d’Italia Sud e del Campionato Siciliano Slalom. Il pilota della Trapani Corse, al volante della Radical SR4 Suzuki, ha firmato un successo netto e convincente sul tracciato custonacese. Alle sue spalle Antonino Di Matteo (RO Racing) ha centrato una meritata seconda posizione su Gloria C8 Suzuki. Il podio si completa con Francesco Bigione (RO Racing), terzo al volante della Gloria B5 Suzuki. Nella top ten spazio a diversi protagonisti delle scuderie siciliane: quarto Giovanni Carfì (Motor Team Nisseno) su Radical SR4 Suzuki, seguito da Nicolò Incammisa (Trapani Corse, Radical SR4 Suzuki). Sesta posizione per Andrea Raiti (Trapani Corse), settimo Crispino Farace, ottavo Alfredo Giamboi; chiudono i dieci Alfonso Belladonna ed Emanuele Campo.

Nutrita anche la pattuglia delle auto storiche. Nel gruppo HST2 i primati di classe vanno a Francesco Tilotta (Drepanum Corse) su Fiat 500, al fratello Riccardo Tilotta (Drepanum Corse) su A112 Abarth 70 HP e a Flavio Catalano (Drepanum Corse) sulla Peugeot 205 R. Nel gruppo HST3 si impongono Antonio Virgilio sulla Fiat 126 e Rosolino Francesco Barbaccia (Misilmeri Racing) su Abarth 1000. Nel gruppo HSTK successi per Fabio Cardella su Peugeot 106 R e per Niccolò Tardia (Trapani Corse) con la Peugeot 306 S16. I 2,5 chilometri del tracciato custonacese, con le barriere di rallentamento lungo il percorso, hanno messo a dura prova tecnica e precisione dei 72 piloti verificati. Le condizioni meteo favorevoli hanno consentito ai concorrenti di esprimere appieno il potenziale delle vetture, regalando spettacolo agli appassionati assiepati lungo il tracciato.

Il successo proietta Giuseppe Virgilio in una posizione di forza nel Campionato Siciliano Slalom. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte, dell’assessore allo Sport, Turismo ed Eventi Antonino Incammisa e dell’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche sociali Maria Pia Zichichi. Lo Slalom Automobilistico “Città Internazionale dei Marmi – Custonaci” è organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Custonaci.