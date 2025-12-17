Marsala: a Finestre sul Mondo un reading di poesie in tutte le lingue per la Pace

Tutti i colori della PACE: poesie dal mondo è il titolo dell’evento che avrà luogo nei locali dell’associazione “Finestre Sul Mondo” il 20 dicembre prossimo alle ore 18, a conclusione della ormai tradizionale mostra di prodotti del commercio equo e solidale, allestita ogni anno dall’organizzazione di volontario onlus “Amici del terzo mondo”, e giunta quest’anno al suo 40esimo appuntamento. Quello di sabato prossimo sarà un pomeriggio all’insegna della condivisione e del dialogo interculturale, promosso in collaborazione con la “Cooperativa Sociale Badia Grande” e le associazioni “Archè onlus” e “Libera”, e consisterà in un reading di poesia in cui saranno letti autori di ogni angolo del pianeta e testi in lingua originale di poeti palestinesi, africani, europei, arabi, persiani, ucraini. Protagonisti del reading saranno – tra gli altri partecipanti – alcuni migranti presenti sul territorio e provenienti da tutte le parti del mondo. Un evento non a caso ideato a ridosso delle festività natalizie, in un tempo di conflitti come il nostro in cui le parole della poesia, nella loro apparente marginalità, possono ancora essere un atto di resistenza disarmata e di testimonianza, oltre che un veicolo per un messaggio di pace universale e uno strumento di dissenso contro tutte le guerre.