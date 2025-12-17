Incendi Sicilia, “Musumeci fa scaricabarile per i ristori ai danni subiti”

Per gli incendi che devastano la Sicilia, l’isola dovrà ancora attendere per i ristori che avrebbero dovuto risollevare i territori come quello trapanese, dai danni. Il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato, afferma: “La risposta del ministro Musumeci alla mia interrogazione parlamentare fotografa uno scaricabarile istituzionale tra Regione Sicilia e Governo su una questione gravissima come gli incendi. I dati ISPRA 2025 sono impietosi: 41.308 ettari incendiati in Sicilia su 78.797 a livello nazionale, pari a oltre il 52% del totale, con più di 700 incendi nel solo mese di luglio scorso. Numeri che certificano l’assenza di un’azione preventiva efficace e continuativa”.

Secondo Lorefice, l’ex presidente della Regione siciliana Nello Musumeci “… ha parlato di risorse e tecnologie future, ma oggi manca del tutto una prevenzione strutturata, a partire dalla pianificazione di risorse economiche e umane. Questo nulla di fatto è un fallimento politico che condanna la Sicilia a una perenne emergenza”.