Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” Del Monaco in visita a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, ha fatto visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania in occasione dello scambio di auguri per le imminenti festività natalizie, incontrando gli ufficiali, i comandanti dei reparti territoriali e quelli dei reparti speciali, una rappresentanza di militari dell’Arma operanti sul territorio etneo, nonché gli appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri ANC e appartenenti alle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Ad accoglierlo è stato il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Salvatore Altavilla, che ha rivolto un indirizzo di saluto, ringraziandolo per la vicinanza durante questi mesi di lavoro assieme e per essere esempio di pragmatismo, sensibilità e incisività. Nel corso del suo intervento, il Generale Del Monaco ha espresso apprezzamento per l’efficace contrasto dell’Arma catanese alle forme di criminalità diffusa e organizzata, evidenziando il costante impegno operativo anche caratterizzato da sacrifici e rinunce, non solo da parte dei militari ma anche delle famiglie dei Carabinieri.

Il Comandante della Legione ha evidenziato che “l’Arma rende efficacemente il proprio servizio a favore delle comunità grazie al lavoro quotidiano di tutti i Carabinieri di tutti i reparti. Una mentalità vincente – ha aggiunto – nasce dalla consapevolezza di essere un’unica squadra che mira a un traguardo comune”. Particolare rilievo è stato dato dal Comandante all’importanza del dialogo e del confronto, “da coltivare con spirito costruttivo e con una necessaria dose di umiltà. Un confronto leale e schietto, svolto nel momento giusto e nel modo giusto, rappresenta infatti uno strumento essenziale per crescere, migliorare e affrontare con efficacia le sfide quotidiane”.

Nel concludere la visita, rinnovando gli auguri per le festività natalizie, il Comandante della Legione ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a tutti i militari, invitandoli “a proseguire con determinazione nell’azione di tutela della legalità”, sottolineando il ruolo dell’Arma dei Carabinieri quale “presidio imprescindibile per la sicurezza del territorio siciliano”.

– foto ufficio stampa Carabinieri “Legione Sicilia” –

(ITALPRESS).