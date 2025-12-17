Champions League: Trapani Shark sconfitta in Turchia contro Tofas

Mentre le società di Valerio Antonini attendono la decisione dei vertici Fip e Lega che domani si riuniscono a Roma – proprio quando il patron granata allo scadere del termine del 16 dicembre ha ottemperato alle scadenze federali di un milione di euro – la Trapani Shark subisce una battuta d’arresto contro il Tofas in Turchia nel turno di Champions League. Una gara combattuta e terminata 99-93, che vanta due triple consecutive di JD Notae. Nel terzo quarto Trapani prova a rispondere ai padroni di casa arrivando a -2. All’overtime è il Tofas che allunga e vince.