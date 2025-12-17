Canoa e canottaggio, tre titoli regionali femminili per Trapani

Marisa Canino, Nina Grammatico e Loredana Pipitone, atlete della Lega Navale Italiana sezione Trapani, sono state protagoniste assolute del Campionato Siciliano di Indoor Rowing svoltosi presso la Cittadella dello Sport del CUS Catania. Tornano a casa con tre titoli regionali di categoria nella voga al remoergometro, strumento originariamente sviluppato per l’allenamento per canottieri. Ottima anche la prova complessiva della Squadra Femminile, oltre le tre già citate, impegnata nella massima categoria dei 2000 metri. Un risultato che conferma il valore del lavoro svolto dal Gruppo Canoa Kayak & Canottaggio composto da oltre venti soci. Nella passata stagione, nelle rispettive categorie di peso, Marisa Canino aveva già conquistato l’oro regionale e l’argento nazionale, mentre Nina Grammatico aveva ottenuto l’oro regionale e il bronzo nazionale.

«Il canottaggio – spiega Gianpiero Musmeci, consigliere alle attività sportive della LNI Trapani – rappresenta per la nostra sezione non solo una disciplina sportiva, ma una parte fondamentale dell’identità storica. La tradizione remiera cittadina risale infatti agli anni Venti del secolo scorso, quando nel 1920 la Lega Navale Italiana di Trapani, fondata nel 1900, donò una Jole a quattro con timoniere alla neonata Canottieri Trapani, anticipando di oltre vent’anni la fondazione, nel 1946, della Società Canottieri Marsala. Ci godiamo per qualche giorno la soddisfazione per i successi di Catania, ma siamo già pronti, da gennaio, per iniziare un nuovo ciclo di Corsi per l’avvicinamento al canottaggio, alla canoa kayak e vela per le diffusione di questi sport nautici nella nostra Città».

Canottaggio e kayak affiancano stabilmente le attività veliche della sezione con quattro imbarcazioni in fibra e quattro in legno, queste ultime in fase di completamento della manutenzione. A regime, la dotazione consentirà di portare in mare fino a 25 atleti per ciclo di lezioni, su sette imbarcazioni, supportati da attrezzature da palestra e quattro moderni remoergometri. «I risultati di ieri sono il frutto di impegno, passione e spirito di squadra – chiosa il Presidente della LNI, Piero Culcasi –. Rappresentano un punto di arrivo e, al tempo stesso, un nuovo punto di partenza per la sezione di Trapani, che continua a investire nello sport, nella formazione e nella valorizzazione della propria storia remiera insieme a quella velica. Le nostre atlete, Marisa, Nina e Loredana hanno rappresentato al meglio la Sezione e la città di Trapani. A loro, agli istruttori e a tutto il Gruppo Canoa Kayak & Canottaggio vanno i complimenti e il ringraziamento della Presidenza e del Consiglio Direttivo».