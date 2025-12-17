Bonifica della zona costiera, Petrosino ottiene un finanziamento

Il Comune di Petrosino ottiene un nuovo finanziamento per interventi di bonifica nelle aree del demanio marittimo. L’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento Ambiente ha concesso al Comune di Petrosino un finanziamento pari a 41.164,98 euro destinato alla realizzazione di interventi di bonifica e risanamento nelle aree del demanio marittimo. Si tratta di un ulteriore risultato ottenuto dall’Amministrazione comunale, che anche questa volta ha presentato nei tempi previsti un’istanza completa e conforme, riuscendo così a intercettare nuove risorse economiche utili per la tutela e la valorizzazione del territorio costiero. Già nei mesi scorsi il Comune aveva fatto rimuovere dal mare e dalla spiaggia diversi rifiuti e attrezzature da pesca ormai dismesse ma abbandonate. “Ancora una volta il Comune di Petrosino è riuscito ad ottenere un finanziamento importante grazie alla capacità progettuale e alla costante attenzione verso le opportunità messe a disposizione dagli enti sovraordinati – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi -. Questo nuovo contributo ci permetterà di proseguire gli interventi di bonifica e di tutela delle aree del nostro demanio marittimo, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e ai visitatori un ambiente più pulito, sicuro e valorizzato”.