BAT Italia, Simone Masè è il nuovo presidente e amministratore delegato

ROMA (ITALPRESS) – Simone Masè è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di BAT Italia: la nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione della società, diventerà effettiva a partire dal 1° gennaio 2026. Masè subentra a Fabio de Petris “con l’obiettivo – si legge in una nota – di proseguire il percorso di trasformazione e di rafforzamento della leadership di BAT in Italia, in piena coerenza con la strategia globale del Gruppo e con la visione ‘A Better Tomorrow’. Tale avvicendamento si inserisce in un più ampio programma di evoluzione aziendale che vedrà de Petris assumere, a partire dal prossimo gennaio, un prestigioso incarico a livello europeo sempre all’interno del gruppo BAT”. Andrea Di Paolo mantiene invece la carica di Vicepresidente di BAT Italia.Professionista con una comprovata esperienza internazionale, Masè vanta una carriera di oltre venticinque anni nel corso della quale ha consolidato una forte competenza interdisciplinare, spaziando dai beni di largo consumo, al fashion & retail, al settore dei fine wines e dei luxury beverages. Dopo aver ricoperto i ruoli di Group General Manager del Gruppo Lunelli e CEO di Cedral Tassoni, forte anche di un’esperienza maturata in realtà come Publicis Communications, Saatchi & Saatchi e Heineken International N.V, Masè porta in BAT Italia “un profilo manageriale completo e fortemente internazionale, con competenze eterogenee che includono: brand innovation, marketing strategico, trasformazione organizzativa e stakeholder engagement”.Il suo ingresso in azienda, prosegue la nota, “arriva in un momento cruciale per BAT Italia, impegnata in un profondo percorso di trasformazione verso le nuove categorie di prodotti senza fumo, come i sacchetti di nicotina a marchio Velo e l’innovativo prodotto scalda stick glo Hilo. Si tratta di prodotti di punta del Gruppo, realizzati nel polo produttivo di Trieste e contraddistinti dal fregio del Made in Italy, che richiedono continui investimenti in scienza e innovazione tecnologica, oltre allo sviluppo di un ecosistema aziendale sostenibile in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del mercato e degli stakeholder”.“Assumere la guida di BAT Italia è un grande onore e una responsabilità che accolgo con determinazione – ha detto Masè -. In un mercato in continua evoluzione, il nostro impegno sarà quello di accelerare l’innovazione, di investire in tecnologia e ricerca e rafforzare il ruolo dell’Italia come hub strategico per il Gruppo. Credo fermamente che l’innovazione debba andare di pari passo con la sostenibilità e la semplificazione e continueremo a lavorare in questa direzione per creare valore per consumatori, partner e comunità”. In Italia BAT conta oltre 800 dipendenti con un fatturato nel 2024 di circa 700 milioni di euro.

– foto ufficio stampa BAT Italia –

(ITALPRESS).