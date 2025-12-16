Calcio Femminile: Virtus Marsala pareggia contro il Cus Unical

La Virtus Femminile Marsala pareggia 2-2 al Municipale “Nino Lombardo Angotta” nella sfida contro il CUS Unical. Ad aprire la gara è la nuova arrivata azzurra Maya Pellegrini su assist di Malek Bahloul. A seguire le cosentine agguantano il pareggio con Tortora ed eseguono il sorpasso con Mauro. Tutto da rifare poi grazie alla marsalese Arianna Pisciotta che con il suo sinistro trasforma in rete un calcio d’angolo.

“Una partita dai due tempi completamente diversi – commenta il tecnico lilybetano Valeria Anteri -. L’ultimo tempo in cui siamo entrate convinte di far la partita, di vincerla, ho visto le ragazze determinate, poi il rigore sbagliato può capitare e poi una serie di situazioni a nostro favore non sfruttate al massimo. Il nuovo acquisto, Maya Pellegrini, ha subito dimostrato il suo valore segnando un gol su una palla verticale che non era facile. Nel secondo tempo le avversarie sono entrate molto determinate e, nonostante fossero in dieci, sembrava quasi fossero in undici. Le nostre giocatrici hanno creato due azioni bellissime in un unico momento di sbandamento, ma l’inesperienza ha fatto perdere i nervi portando ad azioni individuali ed a una mancanza di calma. L’Unical ha chiuso con un 1-2 micidiale al quale le nostre atlete hanno risposto con la magia di Arianna su calcio d’angolo, confermando il suo talento nei momenti decisivi. Siamo sulla strada giusta, abbiamo bisogno soltanto di carburare con le nuove entrate e trovare qualche altro piccolo tassello che ci manca. Sono sicura che questa squadra si salverà, l’ho detto con molta tranquillità anche in tempi peggiori”. Il prossimo appuntamento è in terra lucana contro la formazione del Women Matera Città dei Sassi, domenica 21 dicembre sul rettangolo del “PAIP” per la 9ª Giornata di Campionato Serie C Nazionale Femminile.