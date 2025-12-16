Trapani in finale al C Gold Award 2025: Fischnaller tra i migliori della Serie C ￼

Trapani si fa valere al C Gold Award 2025, il premio nazionale dedicato ai migliori calciatori della Serie C. Dopo la chiusura delle votazioni del Girone C, Manuel Fischnaller del Trapani 1905 si qualifica per la fase finale, con un ottimo quarto posto che conferma il buon rendimento della prima parte di stagione. Accanto a lui, nella Sicilia orientale, si distingue Maiko Candiano del Siracusa, decimo classificato, mentre Andrea Corbari del Catania sale al secondo posto complessivo del Girone C. La partecipazione dei tifosi è stata significativa: quasi 5.000 voti complessivi nelle tre fasi del premio, con oltre 2.150 voti solo per il Girone C, a testimonianza dell’interesse crescente verso i talenti della Lega Pro. Fischnaller rappresenta un orgoglio per Trapani e per tutta la Provincia, confermando come i calciatori locali possano competere ai massimi livelli del campionato di Serie C. La fase finale del C Gold Award è già in corso e si concluderà il 19 gennaio 2026: i tifosi potranno votare online il miglior calciatore tra i 33 finalisti, contribuendo a eleggere il vincitore dell’edizione 2025.