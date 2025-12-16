Marsala: a Sappusi distribuiti 100 panettoni e 230 giocattoli

Un Natale di gioia e solidarietà a Marsala il 14 dicembre, presso la Chiesa del quartiere Sappusi, si è concluso con applausi e sorrisi l’evento “A Natale regala un sorriso”, organizzato dall’Associazione Arcobaleno in collaborazione con il Movimento Popolare Arcobaleno. Un evento molto piacevole per gli abitanti del quartiere, soprattutto per i più piccoli. “Un bel caos che ha riempito la Chiesa di speranza e di gioia contagiosa”, ha affermato Sebastiano Grasso, presidente dell’Associazione Arcobaleno. Durante la serata sono stati distribuiti 100 panettoni, 230 giocattoli, caramelle e cioccolatini a volontà.