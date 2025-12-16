A Marsala si inaugura “Piazza Unità d’Italia” di fronte al Monumento ai Mille

Giovedì 18 dicembre, nell’ambito del programma “Marsala Città della Pace” alle ore 10, si inaugurerà l‘area antistante al Monumento ai Mille che verrà intitolata “Piazza Unità d’Italia”, una denominazione che andrebbe a rafforzare la solennità di un sito culturale riqualificato e rigenerato. Il nuovo spazio, arredato, costituirà la porta di ingresso nel cuore della città così come previsto nell’ambito della programmazione PN Metro Plus. Una progettualità, questa, di circa 9 milioni di euro per servizi e infrastrutture a beneficio della comunità marsalese, in cui rientra anche l’attivazione – entro febbraio prossimo – dell’hub turistico al Monumento ai Mille: l’intenzione è quella di offrire accoglienza, informazioni, servizi di visita e animazione culturale per cittadini e turisti, con l’assunzione di diversi giovani da destinare a servizi turistici e culturali.

Il tutto si collegherà armonicamente con la rinnovata “Piazza Goffredo Mameli” dove, nel pomeriggio di giovedì – a partire dalle ore 18 – avrà inizio il secondo appuntamento della giornata: “Marsala Tricolore”, infatti, sarà un momento di incontro, allietato da musica live, per riconsegnare alla cittadinanza l’antica piazza di “Porta Mare”, nonché la storica via Vespri con il suo nuovo look, moderno, funzionale e pedonale. Poi i partecipanti di questa sorta di corteo percorreranno via Sscipione l’Africano per l’accensione della nuova fontana con getti d’acqua tricolore che fuoriescono dalla “Rosa dei Venti”.