Marsala: il valore del dialogo tra generazioni al Liceo “Ruggieri” con lo scrittore Marco Pappalardo

Non un semplice “incontro con l’autore”, ma una giornata speciale vera e propria quella trascorsa dai ragazzi del “Ruggieri” con Marco Pappalardo, docente liceale di Lettere a Catania, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Catania e dell’Ufficio per l’Educazione Cattolica della Conferenza Episcopale Siciliana, oltre che scrittore e giornalista. Con oltre quaranta pubblicazioni all’attivo, Pappalardo collabora con diverse testate e riviste, portando avanti un’intensa attività di divulgazione culturale ed educativa.

“Virginia e il Professore. Lettere oltre il banco e la cattedra” è il libro letto dai ragazzi del “Ruggieri”, scritto a quattro mani con Virginia Di Vincenzo, al tempo studentessa liceale di Chieri (TO), “incontrata” per caso attraverso una lettera da lei indirizzata ad una rubrica per adolescenti, ma mai conosciuta in carne ed ossa. Marco Pappalardo risponde a quella lettera e da lì ha origine una fitta corrispondenza via e-mail sui temi più cari agli adolescenti: l’amore, l’amicizia, la famiglia, la corporeità, il cambiamento, il tempo libero … con uno scambio reciproco in cui i ruoli di adolescente ed adulto sono ben delineati, mentre i punti di vista vengono reciprocamente rispettati attribuendo ad essi il valore che meritano. È così che scompare quel muro che quasi sempre rende paralleli i mondi adiacenti degli adolescenti e degli adulti di riferimento: è la risposta all’emergenza educativa che passa attraverso l’ascolto sincero ed empatico, quello che non “giudica”.

E nell’alveo dell’ascolto empatico si è svolto anche il dialogo coi ragazzi del Liceo Ruggieri, che hanno ricambiato con fiducia e si sono lasciati andare ad uno scambio autentico sui loro sogni, le preoccupazioni, le necessità e, più in generale, sul loro mondo.