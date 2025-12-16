Franz pubblica “A tutti voi”, il singolo che anticipa il nuovo album. VIDEO

Con il suo classico tocco cantautorale che scende come una carezza sugli arrangiamenti dall’afflato orchestrale, FRANZ torna sulle scene con “A tutti voi”, primo singolo che apre le porte al nuovo album solista in arrivo nei prossimi mesi. La canzone è dedicata a chi con coraggio riesce a essere se stesso nonostante la nostra società non comprenda quasi mai gli spiriti liberi, ed è anche un’ode alla determinazione e alla tenacia per riuscire a realizzare i propri sogni, per quanto folli o insoliti possano apparire agli altri. FRANZ descrive così il brano: “A Tutti Voi” è una canzone che nasce come un abbraccio collettivo: un messaggio di riconoscenza e resistenza dedicato a chi continua a credere, a creare, a custodire la propria sensibilità anche quando tutto sembra chiedere il contrario.

Scritto, composto e orchestrato interamente dall’artista, “A tutti voi” intreccia melodia e parole restando sempre in equilibrio tra introspezione e forza corale. Anche il videoclip, interamente ideato, diretto e realizzato da FRANZ, è parte integrante di questa visione: un cortometraggio che traduce in immagini l’emozione della canzone e ne amplifica il messaggio, unendo musica e narrazione in un’unica opera coerente e originale. “A tutti voi” è un pensiero intimo che si fa messaggio universale, è un invito a restare autentici e credere in se stessi per spiccare il volo e cogliere la bellezza della vita.

