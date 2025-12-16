Sino al 15 febbraio 2025 la motonave denominata “Baltic” opererà per conto della società Fugro Italy S.p.A. effettuando rilievi geofisici negli specchi acquei indicati nel relativo stralcio planimetrico. Le attività rientrano in un più ampio programma di mappatura nazionale delle praterie di Posidonia oceanica e Cymodocea nodosa, ecosistemi marini di elevato valore ambientale, e saranno condotte mediante tecnologia multibeam.

Nel periodo indicato, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e il corretto svolgimento delle operazioni tecniche, vengono stabilite specifiche prescrizioni per il traffico marittimo. Con decorrenza dal 15 dicembre 2025 e sino al 15 febbraio 2025, tutte le navi e i natanti di qualsiasi tipo che transiteranno nella zona interessata dai rilievi dovranno mantenersi a una distanza di sicurezza non inferiore a 150 metri dalla motonave “Baltic”, identificata con il nominativo internazionale PBCQ. Le unità in navigazione sono pertanto invitate a prestare la massima attenzione, adottando ogni utile cautela e attenendosi alle disposizioni previste, al fine di evitare interferenze con le operazioni in corso e garantire la sicurezza in mare.