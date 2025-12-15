A Pantelleria un progetto per rafforzare l’assistenza socio-sanitaria sull’isola

Approvato con una delibera della Commissario Straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, il progetto “Adenzi@ & Accur@. Comunità in crescita a Pantelleria” che impegnerà importanti risorse per l’isola, per i prossimi tre anni, e che rafforzerà l’assistenza socio sanitaria a Pantelleria per una delicata fascia della popolazione quali sono i soggetti in età evolutiva e i giovani. Il progetto, denominato Adenzi@ (ascolta, dammi attenzione) & Accur@ (prenditi cura, sii attento) intende avviare un percorso di Health Community Development / Ricerca-azione partecipata (Carta di Ottawa dell’OMS) nell’isola pantesca e attivare uno sviluppo comunitario finalizzato a conferire a individui e gruppi di persone le competenze di cui hanno bisogno per effettuare il cambiamento all’interno delle loro comunità con particolare attenzione al benessere dei soggetti in età evolutiva e giovanile.

Il documento è stato redatto, dopo diverse interlocuzioni e accordi tra il Commissario Pulvirenti, Il direttore del distretto sanitario di Pantelleria, Luca Fazio, il Direttore del Dipartimento Salute mentale Gaetano Vivona e l’ Amministrazione del Comune di Pantelleria, ed elaborato da un gruppo di lavoro del Dipartimento Salute Mentale coordinato dal sociologo Francesco Lucido, alla luce delle esperienze maturate nel corso degli anni in molteplici attività per i soggetti in età evolutiva, i giovani e le loro famiglie con i progetti RiMedi@ e RiAttiv@, coordinati ed implementati a cura dell’U.O.S.D. Osservatorio Infanzia e Adolescenza e sviluppati in rete e in partnership con il Distretto Socio Sanitario, con gli Istituti Scolastici, il i soggetti del terzo settore e del volontariato (Circoli delle diverse contrade dell’Isola, Croce Rossa, Club Service, etc.) Del’isola. Il progetto, di durata triennale, è stato sviluppato secondo le indicazioni delle Legge Regionale n.26/2024, e si raccorda con le attività in corso a cura del DSM . Il progetto, prevede per l’esecuzione una equipe multidisciplinare formata da 2 psicologi-psicoterapeuti, un sociologo, 2 educatori professionali, un assistente sociale e un social media manager, che lavoreranno in sinergia con il personale del D.S.M. Target del progetto è la popolazione in età evolutiva e giovanile e loro famiglie.

Tra gli obiettivi individuati sono strategici:-la realizzazione di un sistema integrato e diffuso di interventi sociosanitari ed educativi in materia di dipendenze derivanti da comportamenti: prevenzione, cura, riduzione dei danni e limitazione dei rischi -lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze di tutti i componenti della comunità territoriale, scolastica ed educativa, agendo sull’ambiente formativo, sociale, fisico e organizzativo e rafforzando la collaborazione tra i diversi attori locali.- l’offerta di spazi di accoglimento e ascolto del malessere (Unità mobili) nonché di accrescimento del benessere attraverso servizi a bassa soglia secondo un approccio dialogico.- l’attivazione delle antenne scolastiche e territoriali.- la sensibilizzare sui rischi, le problematiche e le patologie correlate a uso/abuso di sostanze e delle new addiction.-l’identificazione precoce del disagio nella fascia preadolescenziale e adolescenziale per una tempestiva presa in carico e la Costituzione dei gruppi di auto/mutuo aiuto.