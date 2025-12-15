Nuovo incarico per la marsalese Tiziana Carpinteri: guiderà il Dipartimento Arte e Spettacolo dell’Aiga

Nuovo prestigioso incarico per l’avvocata marsalese Tiziana Carpinteri. Da anni residente in Puglia, la professionista di origine lilibetana è stata nominata alla guida del Dipartimento di Arte e Spettacolo della Giunta nazionale dell’Aiga (associazione nazionale giovani avvocati).

L’ufficializzazione dell’incarico è arrivata nel corso dei lavori del Consiglio Direttivo Nazionale di Roma, durante il quale si è insediato il nuovo presidente Luigi Bartolomeo Terzo.

“Non nascondo, ma anzi condivido, un personalissimo sentimento di orgoglio per questa decisione di politica associativa – commenta l’avvocata Tiziana Carpinteri – che dimostra non solo l’apertura concreta dell’associazione a nuovi spazi di attività professionale, ma soprattutto manifesta quanto la giovane avvocatura incardini, nell’essere parte della comunità giuridica, quel presidio sociale che la Costituzione, viva, le riconosce e che non si risolve solo in un diritto alla cultura, quanto piuttosto in un diritto della cultura, il quale certamente fonda la nostra identità di cittadini e una visione dinamica dell’essere “avvocati”.

Dal settembre 2024 la professionista marsalese fa parte anche del gruppo di esperti della Commissione Selettivi Cinema, nominata dal Ministro Alessandro Giuli per il riconoscimento delle pellicole di particolare interesse culturale. La Commissione si occupa, prioritariamente, di valutare e selezionare i progetti di opera e le opere relative ai bandi per contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la produzione. A tale attività si aggiungono le competenze attribuite dalla normativa vigente (attribuzione qualifica film d’essai, attribuzione qualifica opera difficile, valutazione in merito alle opere cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale e in merito alle opere audiovisive di produzione internazionale, nel caso in cui esse presentino particolari elementi di interesse artistico, culturale, industriale e commerciale).



