Nova Basket vince sull’Automondo Virtus Trapani, gara ad alta intensità

L’Automondo Virtus Trapani perde in casa della Nova Basket, cedendo 88-79 in una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Gara giocata ad altissimi ritmi, che ha favorito i padroni di casa. I trapanesi erano riusciti a rimontare uno svantaggio in doppia cifra, mantenendo l’equilibrio per gran parte del match. Nel finale, alcuni fischi discutibili e la difficoltà a trovare la via del canestro hanno penalizzato la squadra di coach Valerio Napoli. La tripla di Daniele Gentile ha definitivamente spezzato il match, ma i trapanesi conservano il vantaggio della differenza canestri ottenuta nella gara di andata, vinta di 10 punti.

Nel Primo Quarto, avvio equilibrato con Campoya a guidare Trapani e Bittar i padroni di casa (4’ 6-7). L’equilibrio viene spezzato da Golino, che realizza due triple consecutive, mentre la Virtus prova a reagire con Francesco Genovese e Nicosia. La prima frazione si chiude sul 21-17. Nel Secondo Quarto una nuova tripla di Golino porta i padroni di casa sul 28-20 al 13’, costringendo coach Napoli al time-out. Senbergs continua a colpire dalla lunga distanza, mentre Svoboda e Costadura provano a rispondere. La bomba di Daniele Gentile vale il 33-24 al 15’. La Virtus non molla. Svoboda realizza ancora dalla lunga, e Giorgio Gentile mette a segno un prezioso gioco da tre punti, riaprendo il match sul 35-30 al 17’. Paez, Montes e Senbergs riportano i padroni di casa in doppia cifra di vantaggio, ma Pace trascina Trapani fino al 46-40 all’intervallo. Nel Terzo Quarto Frisella apre la frazione con due triple fondamentali, seguite da un canestro di Francesco Genovese, che ristabiliscono il pareggio sul 50-50 al 23’. Genovese continua a segnare, e la gara resta in perfetto equilibrio sul 56-57 al 26’. Gli attacchi prevalgono sulle difese, e il terzo quarto si chiude sul 68-66. Nel Quarto Quarto, la difesa di Nova Basket aumenta l’intensità, ma Trapani resta in partita sul 79-73 al 35’. Il break dei padroni di casa si amplia sull’83-74, costringendo coach Napoli al time-out al 36’. La Virtus prova a ricucire lo svantaggio, ma Golino è preciso dalla lunetta per l’85-78 al 39’. Nonostante l’ultimo sforzo difensivo trapanese, la tripla di Daniele Gentile chiude il match sull’88-79.

Coach Valerio Napoli ha fatto sapere: “La partita contro la Nova Basket non l’abbiamo gestita come avremmo voluto. Fin dall’inizio abbiamo subito la loro fisicità. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra molto aggressiva e determinata, e questo ha condizionato alcune nostre scelte. A sprazzi siamo riusciti a contenerli e, quando ci siamo riusciti, li abbiamo messi in seria difficoltà, dimostrando che con la giusta attenzione e intensità possiamo competere con chiunque. Tuttavia, nel complesso non siamo stati abbastanza costanti, soprattutto in difesa. Nova Basket in casa ha percentuali di tiro molto elevate, e per limitarle avremmo dovuto essere più presenti, più aggressivi e più concentrati su ogni singolo possesso. Abbiamo concesso troppi secondi tiri e non siamo riusciti a controllare efficacemente gli uno contro uno. Questa partita ci serve da lezione. Dobbiamo imparare dai nostri errori e lavorare sulla continuità difensiva”.