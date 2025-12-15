Maltempo in Sicilia, allerta gialla in gran parte dell’isola

Torna il maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso per la giornata di martedì 16 dicembre, da cui emerge che saranno previste piogge, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti meridionali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. In generale aumento le temperature minime, con venti forti sud-orientali e mari mossi.

Di conseguenza, è prevista l’allerta gialla in quasi tutta le province siciliane. Un po’ migliore la situazione lungo la fascia tirrenica, tra le province di Palermo e Messina.