Erice: non si ferma all’Alt, senza casco e con la droga, denunciato 34enne

Un trapanese di 34 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Erice per resistenza a Pubblico Ufficiale non avendo ottemperato all’ALT dei militari dandosi alla fuga. Durante un normale servizio perlustrativo nei pressi del quartiere San Giuliano i militari dell’Arma hanno notato il 34enne a bordo di un motociclo senza il casco protettivo. Per tale motivo i Carabinieri hanno intimato l’ALT al 34enne che invece di fermarsi ha evitato il posto di blocco dandosi alla fuga, con manovre molto pericolose per sè e per gli altri utenti della strada. Dopo pochi metri è stato comunque fermato e sottoposto a perquisizione e sorpreso in possesso alcuni grammi di cocaina e hashish per il quale è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.