Il consigliere marsalese Lele Pugliese reduce da Atreju: “Occasione di crescita”

Il consigliere comunale di Marsala Lele Pugliese, esponente di Fratelli d’Italia, è reduce da “Atreju”, la manifestazione nazionale promossa a Roma dall’organizzazione giovanile di partiti di destra italiani che si svolge annualmente dal 1998. L’evento – che ha portato con sè una scia di polemiche e forti proteste, soprattutto dei movimenti studenteschi contro la Ministra Bernini – ha rappresentato un momento di confronto, per i partiti di maggioranza di Governo, su diverse tematiche politiche e amministrative, attraverso dibattiti che hanno visto il dialogo tra esponenti della maggioranza e dell’opposizione, offrendo spunti di riflessione sulle principali dinamiche del Paese.

Per il consigliere Pugliese la partecipazione ad Atreju “… è stata un’occasione di approfondimento, crescita e consapevolezza politica. I tre giorni romani hanno inoltre consentito di trasferire agli organismi regionali e nazionali del partito le esigenze e le principali problematiche legate al territorio marsalese, avviando un confronto utile anche in termini di programmazione per i prossimi anni. Un percorso che punta a condividere con i cittadini una visione chiara e concreta, capace di portare le istanze del territorio ai livelli istituzionali superiori, affinché le criticità possano essere affrontate con strumenti adeguati e soluzioni strutturate”.

“Torno a Marsala con maggiore consapevolezza e con la volontà di tradurre quanto appreso in un impegno concreto per la città”, ha dichiarato Pugliese, richiamando uno dei principi identitari più volte ribaditi dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Non siamo nati per gestire l’esistente, ma per cambiare le cose, difendere la nostra identità e servire il nostro territorio con coraggio e determinazione”.