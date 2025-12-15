Atletico Marsala, ufficiali le dimissioni di Baiata e diversi giocatori in uscita

L’A.S.D. Atletico Marsala comunica che, a seguito delle dimissioni per motivi personali e di lavoro del tecnico Pasquale Baiata, anche alcuni calciatori hanno scelto di lasciare la squadra per proseguire la propria esperienza sportiva altrove. La società rende noti i movimenti in uscita, tra trasferimenti e svincoli. Marco Alagna è stato trasferito al Paceco, mentre Riccardo Angileri e Marco Bonfratello passano alla Virtus Strasatti. Giovanni Cudia e Leonardo Cudia risultano svincolati, così come Stefano Licari e Fabio Russo. Gioacchino Romeo e Cristian Vinci, infine, vestiranno anch’essi la maglia della Virtus Strasatti. L’Atletico Marsala ringrazia tutti i calciatori che hanno lasciato il club per l’impegno, la professionalità e il contributo fornito, elementi che hanno permesso alla squadra di raggiungere una buona posizione in classifica, e augura loro le migliori fortune sportive e personali. La società fa inoltre sapere di essere già al lavoro per individuare il nuovo tecnico che prenderà il posto di Pasquale Baiata e per completare l’organico con i calciatori che andranno a sostituire coloro che hanno lasciato il gruppo.