Sicilia arriva il picco dell’influenza. Tantissimi i vaccinati

La campagna antinfluenzale delle Asp della Sicilia registra un primo traguardo significativo: sono oltre 400 mila le dosi, già, somministrate nei Centri vaccinali aziendali, negli studi dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie del territorio. Un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024 e che conferma la risposta positiva della popolazione.“L’elevato impegno dei medici dei Centri vaccinali, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti – sottolineano dalla regione – ha favorito una crescente partecipazione alla campagna vaccinale. In vista del picco influenzale previsto durante le feste, è fondamentale che chi non l’ha ancora fatto, provveda a vaccinarsi Cè ancora tempo per proteggersi dalle forme più gravi della malattia, soprattutto in prossimità delle feste”.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata a partire dai 6 mesi di vita, per bambini e adolescenti in età scolastica, adulti over 60, ospiti di strutture residenziali, donne in gravidanza o nel post-parto, operatori sanitari e sociosanitari e persone con patologie croniche, insieme ai loro familiari e caregiver. Confermata anche per questa stagione la co-somministrazione con il vaccino anti Covid-19.