Pallacanestro Marsala, occasione sprecata: il break del terzo periodo lancia la rimonta Svincolati

Svincolati Academy Milazzo supera la Nuova Pallacanestro Marsala 85-76 in una gara segnata dal cambio di inerzia nel terzo quarto, dopo un primo tempo ben giocato dai lilibetani.

Andamento dei parziali

Nel primo tempo la NPMarsala approccia con attenzione e buona fluidità offensiva, chiudendo avanti 43-39 grazie ai parziali di 24-23 nel primo quarto e 19-16 nel secondo. Dopo l’intervallo, però, Milazzo alza l’intensità difensiva, firma un 25-17 nel terzo periodo e piazza il break che gira definitivamente l’inerzia del match. Nell’ultimo quarto la NPMarsala non riesce a ritrovare ritmo né lucidità, subendo il 21-16 che fissa il punteggio finale sull’85-76 per gli Svincolati.

La squadra di coach Giuseppe Grillo parte con buone percentuali e gestione ordinata dei possessi, trovando soluzioni pulite a metà campo e colpendo con continuità nel pitturato. Quando però Milazzo aumenta la pressione sulla palla e sulle linee di passaggio nel terzo quarto, la NPMarsala fatica a costruire tiri aperti, perde ritmo offensivo e concede canestri in transizione che alimentano la fuga dei padroni di casa. Dal break subito nel terzo periodo i lilibetani non riescono più a rientrare davvero in partita, pagando qualche errore di troppo nelle scelte e ai rimbalzi.

Tabellino NPMarsala

Per la Nuova Pallacanestro Marsala spicca la prova di Justas Vieversys, miglior realizzatore con 24 punti e grande continuità in attacco. In doppia cifra anche Lorenzo Allegri con 15 punti e Antonio Donato con 12, mentre Sidiki Foure chiude a quota 5, Matteo Leone a 6 e Omar Patti Papavero a 3; minuti in campo anche per Enrico Gerardi, Samuele Mercogliano e Alessio Patti Papavero. Di squadra la NPMarsala totalizza 76 punti e un 14/21 ai tiri liberi, pari al 67%.

Tabellino Svincolati Academy

Sull’altro fronte Milazzo manda diversi uomini in evidenza, guidati dai 18 punti di Yehor Druzheliubov, ben supportato dai 14 di Giorgio Alioto e dai 12 di Chidera Ifechukwu Onwu. Importanti anche i contributi di Francesco Aiello con 9 punti, Raffaello Pio Letizia con 7, Sergio Doria con 3, Joshua Mogga Aquilino Lado con 10 e Paolo Irenti con 5; spazio a referto anche per Riccardo Amato, Mattia Colica, Emanuele Aliprandi e Marco Maccarone. Gli Svincolati chiudono con 85 punti complessivi e 17/26 ai liberi, per il 65%.

La NPMarsala tornerà in palestra per analizzare il blackout del terzo quarto e ripartire dall’approccio mostrato nei primi venti minuti, con l’obiettivo di ritrovare continuità per il prosieguo del campionato.