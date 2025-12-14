Festa dell’Albero, contributo anche per le scuole trapanesi

Sono 69 le scuole siciliane – che prenderanno parte alle attività dedicate alla Festa dell’Albero 2025. Si tratta degli istituti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse emanata dall’assessorato regionale dell’Agricoltura e sono stati ammessi a finanziamento. La graduatoria definitiva delle istanze finanziate è stata pubblicata dal Servizio 11 dell’assessorato. Per ciascuna scuola è previsto un contributo fino a 1.500 euro, destinato alla realizzazione di visite didattico-educative e divulgative nei territori forestali della Sicilia, con l’obiettivo di approfondire il valore ambientale e culturale dei boschi dell’Isola.

In Provincia di Trapani sono queste le scuole che godranno di un contributo di poche migliaia di euro: l’Istituto “Pirandello-S.G.Bosco” di Campobello di Mazara, l’Istituto “Dante Alighieri” di Valderice, il Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino sono ammessi a finanziamento. Nelle prime due graduatorie, ne rientravano anche il “De Gasperi-De Vita” di Marsala, il Liceo Scientifico Statale “P. Ruggieri” di Marsala e l’Istituto Comprensivo “Don Bosco-Rocca” di Alcamo.

«Un risultato che conferma il grande interesse del mondo scolastico verso le iniziative pensate per avvicinare gli studenti alla scoperta delle aree forestali della nostra terra – dice l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino -. Investire sull’educazione ambientale significa investire sul futuro della nostra terra. La Festa dell’albero è un’occasione concreta per fare conoscere ai nostri ragazzi lo straordinario patrimonio naturalistico della Sicilia. Sensibilizzando loro, pensiamo al futuro e costruiamo generazioni di siciliani più attenti e consapevoli».