Calcio a 5: il Marsala Fustal sconfitto a Regalbuto

E’ entrata di diritto come ‘bestia nera’ del Marsala Futsal, il Regalbuto.

Era una partita che i ragazzi di Mister Torrejon sentivano particolarmente e hanno fatto di tutto per dimostrarlo in campo. L’ultima gara di andata del girone D di serie A2, però, ha consegnato la vittoria al Regalbuto per 5 a 4. Quello che resta è rammarico e consapevolezza, il primo per un risultato che poteva favorire i lilybetani, la seconda perché il campo era difficile indubbiamente e adesso i ragazzi sanno che devono prepararsi al ritorno cercando di lavorare sugli errori fatti.

Il quarto posto deve essere mantenuto saldo e il prossimo match sarà in casa contro i ‘cugini’ del Futsal Mazara 2020.