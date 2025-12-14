Basket, Trapani Shark centra la decima vittoria consecutiva tra coppa e campionato

Quanto tutto potrebbe collassare, i giocatori, lo staff e i dipendenti prendono per mano una città allo sbando e tornano a parlare di pallacanestro. Di campo. Di azioni. e di canestri. Perché questo dovrebbe essere la normalità. Cioè una squadra che va oltre. Ma qui non possiamo parlare di normalità. Nonostante una vittoria per 91 a 73. Decima vittoria consecutiva per la Trapani Shark (7 in campionato e 3 in Coppa) che supera anche Udine per 91-73 contro l’APU Old Wild West Udine (record 3-8) e conquista la settima vittoria consecutiva in campionato.

Dopo un primo periodo estremamente equilibrato, la Shark prende il largo nel secondo periodo sfruttando una serie di triple a bersaglio di Notae, Cappelletti e un super Sanogo, scappando sul +15 e dilagando ulteriormente nel terzo periodo sfruttando anche il contributo di Eboua (70-48). In avvio di ultimo periodo una serie di triple di Alibegovic e Bendzius e il contributo di Calzavara riavvicinano Udine sul 77-67 ma Cappelletti è letale e non permette agli avversari di riaprire realmente la contesa.

I granata sono stati guidati dai 16 punti di Notae, i 13 punti e 12 assist (25 di valutazione) di Cappelletti, i 12 punti e 10 rimbalzi (25 di valutazione) di Eboua, i 12 punti e 6 rimbalzi di Hurt e gli 11 punti di Sanogo. Il top scorer dei bianconeri è stato Calzavara con 15 punti e 5 rimbalzi, seguito dai 14 punti e 16 rimbalzi (28 di valutazione) di Spencer, i 13 punti e 5 assist di Alibegovic, i 12 punti e 7 assist di Christon e i 12 punti e 4 rimbalzi di Bendzius.