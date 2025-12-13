Trapani Calcio, solo pareggio in casa contro il Cosenza

Il Trapani non riesce a conquistare alla vittoria e deve accontentarsi di un pareggio con il Cosenza, che ora rischia di compromettere ulteriormente le sue speranze di riagganciare la capolista Catania. Finisce 1-1 al “Provinciale” una partita che ha visto i granata lottare fino all’ultimo, ma che li lascia con l’amaro in bocca.



Il match si sblocca al 20’, quando Kouan, dopo un’ottima discesa, serve Beretta che non sbaglia, fulminando Galeotti con un gran destro rasoterra. Il Cosenza sembra in controllo, con il Trapani che fatica a rispondere. Ma i granata non ci stanno e riescono a reagire. Al 43′, infatti, l’ex Canotto firma un gol straordinario: stop di tacco, dribbling secco su Dametto e tiro a incrociare che non lascia scampo a Vettorel, riportando il punteggio in parità.

Nel secondo tempo, il Trapani prova a spingere per cercare il sorpasso, ma il Cosenza regge bene in difesa.