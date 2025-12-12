Trapani Shark e Calcio: Antonini versa un milione per saldare i pagamenti richiesti

Non c’è pace per le società sportive granata e un altro tassello si aggiunge alla vicenda. Trapani Shark e FC Trapani 1905, hanno reso noto che il Presidente Valerio Antonini in queste ore, ha versato quasi 1 milione di euro nelle casse dei due club, fondi necessari alla copertura dei saldi per i pagamenti richiesti per la scadenza del 16 dicembre 2025. Pagamenti che saranno interamente completati tra oggi e lunedì 15 dicembre 2025. Si legge nella nota: “L’ennesima dimostrazione della forza e della credibilità di quanto sin ora costruito, ma al tempo stesso la drammatica situazione di un territorio ( poche presenze al Calcio, contestazioni in essere, Istituzioni e sponsors) che ha completamente abbandonato le due società (salvo rarissime e apprezzate eccezioni). Nei prossimi giorni, il Presidente Antonini terrà una conferenza stampa per raccontare la reale situazione alla Città e con essa trovare le soluzioni adatte a portare avanti il progetto, che evidentemente non può essere sostenuto solamente da un uomo.

Poi le società aggiungono: “All’invito del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che si è ben guardato dal prendersi la minima responsabilità di intervenire sulla gestione delle due società, risponderemo presente come ulteriore passo di indiscutibile ed inattaccabile apertura sulla base di quanto già proposto in tempi non sospetti, ma ribadendo con fermezza che ad oggi nessun imprenditore del territorio si è fatto vivo per manifestare il minimo interesse a partecipare o comprare le due società”.

Nel frattempo il Trapani Calcio, come già aveva fatto in precedenza, ribadisce “… ai propri sostenitori e non che, alla luce degli ultimi accadimenti verificatisi all’interno dello stadio Provinciale durante le recenti gara di campionato – quando un fitto e continuo lancio di petardi ha messo in pericolo l’incolumità dei raccattapalle, fotografi e tutti coloro che abitualmente sono ubicati in corrispondenza del rettangolo di gioco – in pieno totale accordo e supporto con le forze dell’ordine, impedirà rigorosamente l’accesso di materiale non consentito così come l’esposizione di volantini, manifesti o striscioni dal contenuto provocatorio potenzialmente idonei a generare disordini all’interno dell’impianto sportivo.

La squadra sta attraversando un momento particolarmente positivo e ha bisogno del sostegno autentico e leale dei tifosi presenti sugli spalti. Chiunque ritenga di poter trasformare lo Stadio “Provinciale” in un luogo di scontro, attraverso comportamenti ostili, troverà la ferma e inequivocabile condanna del club che si dichiara pienamente disposto a collaborare con le istituzioni competenti per individuare e sanzionare i responsabili”.