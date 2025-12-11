La Trapani Shark vince contro Teneriche in BCL e Antonini: “Godo come un p…o”

Vittoria esterna nella quarta giornata di Champions league per la Trapani Shark a Tenerife. Dopo 31 partite da imbattuta tra le mura amiche – record assoluto in qualsiasi competizione europea, iniziato dopo l’ultima sconfitta dell’8 dicembre 2021 – Tenerife cade sotto i colpi dei granata. Nell’impianto Santiago Martin Arena si prende la rivincita della sconfitta patita all’andata a Trapani. I granata ottengono cosi la terza vittoria nel gruppo F. Una gara che non era per niente facile dal punto di vista psicologico, in un inizio settimana alquanto complicato per le note vicende che stanno interessando la squadra, anche nelle ore prima della gara. Il coach Alex Latini all’esordio in panchina in questa BCL fa partire in quintetto base Eboua, Cappelletti, Ford, Rossato, Hurt, coach Vidurreta mette Van Beck, Fitipaldo Scrubb, Doornekamp, e Guerra. Primo quarto con una sostanziale equilibrio in campo con i Trapanesi che alla fine chiudono avanti e con JD Notae in grande evidenza. 2º Quarto: Sharks determinati in campo, allungano a + 12 mantengono a debita distanza La Laguna Tenerife per tutto il quarto, anche nei secondi finali e chiudono ancora avanti 39-46. Nel 3º Quarto: per il Trapani Jordan Ford da due apre, per gli spagnoli Dornekamp con tiri da tre riporta sotto gli spagnoli.

Trapani risponde con Eboua da tre e riallunga. Si gioca con una preminenza siciliana in campo, e spagnoli che inseguono. Sanogo protagonista in questa frazione per i granata con due rapide soluzioni da due punti. in pochi minuti. Trapani sempre avanti a + 9 fallo tecnico a Tenerife, si va in lunetta 3 su 3 e granata sul +11 si chiude la frazione su 56-67 per i siciliani.Quarto finale: Abromaitis da tre apre per Tenerife, Trapani Shark difende e contrattacca. Si gioca sul filo di pochi canestri fino ai secondi finali. Notae ancora lui da due manda Trapani sul + 5 a venti secondi dalla fine. Sulla sirena Fitipaldo per Tenerife realizza, la gara finisce sull’80-83 per i siciliani. Protagonista della Gara Jd Notae autore per Trapani di 24 punti, mentre per La Laguna spicca fernandez con 16.

Su Facebook compare anche un commento piccato del Presidente Valerio Antonini: “Sto godendo come un porco” e lancia un messaggio ai suoi rivali: “mai dimostrazione fu più lampante” riferendosi alla vittoria della Shark che dovrebbe spegnere i malumori e le proteste.